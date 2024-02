L’archevêché antiochien d’Amérique lance une bibliothèque de musique sacrée en ligne

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

L’archevêché orthodoxe d’Antioche en Amérique du Nord a annoncé le lancement de sa nouvelle bibliothèque de musique sacrée (en anglais) en ligne. Cette « ressource plus puissante pour que les chœurs, les chantres et les chefs de chœurs puissent trouver de la musique » a été développée pendant plusieurs années. « Dans la prière, tous ont cherché une orientation, une sagesse et une force auprès de notre Seigneur et Sauveur