L’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, sous l’archevêque Jean de Doubna, anciennement exarchat du Patriarcat de Constantinople, a été officiellement reçu dans l’Église orthodoxe russe. « Une session historique du Saint-Synode s’est achevée », écrit l’évêque Sabbas de Zelenograd, vice-chancelier du Patriarcat de Moscou, sur son canal Telegram. « L’Archevêché d’Europe occidentale des paroisses de tradition russe est maintenant partie intégrale du Patriarcat de Moscou », rapporte-t-il, mentionnant que l’Archevêché continuera ses traditions administratives, comme le Patriarcat de Moscou l’avait proposé. Le Saint-Synode devait se réunir demain, mais le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a expliqué au commencement de la session extraordinaire d’aujourd’hui : « Étant donné qu’il y a des questions qui nécessitent une discussion maintenant, nous avons décidé de ne pas attendre la réunion prévue du Synode ». L’archevêque Jean, hiérarque diocésain de l’Archevêché, a été reçu dans le Patriarcat de Moscou le 14 septembre, et, le 28 septembre, la majorité de son clergé et de ses paroisses ont décidé de se joindre à lui. Le décret relatif à la réception de l’Archevêché dans le Patriarcat de Moscou est déjà disponible en russe sur ce lien et paraîtra prochainement en français. Parallèlement, un groupe de clercs et de laïcs de France, qui ne désiraient pas rejoindre le Patriarcat de Moscou, ont rencontré samedi le métropolite de France Emmanuel (Patriarcat de Constantinople), afin de discuter de leur avenir dans son propre diocèse.

