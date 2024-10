Le journaliste grec Orphéas Bétsis, a interviewé l’archevêque Anastase d’Albanie sur son engagement en faveur de la mémoire des soldats grecs tombés durant l’épopée de 1940-41. Il évoque notamment ses efforts pour honorer ces héros en créant des cimetières militaires en Albanie et en soutenant les familles des défunts. Ces paroles sont un témoignage poignant de la persévérance et de la foi, enracinées dans le devoir de mémoire et le

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.