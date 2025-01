L’archevêque Anastase de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie s’est endormi dans le Seigneur

Communiqué de l’Église orthodoxe d’Albanie

« L’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie annonce, avec la plus profonde tristesse, que Sa Béatitude Anastase, archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie s’est endormi dans le Seigneur aujourd’hui, 25 janvier 2025, à 7 h 30, à l’âge de 95 ans, à l’hôpital « Evangelismos » d’Athènes, des suites d’une défaillance multiviscérale, après une longue hospitalisation à l’hôpital « Hygeia » de Tirana.

Nous appelons les fidèles de l’Église d’Albanie (et du monde entier) à prier pour le repos de l’âme de notre primat défunt.

L’inoubliable archevêque Anastase a restauré et renouvelé l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie, qu’il a relevée de ses ruines après la chute du régime athée. Grâce à sa vision inspirée de Dieu et à son labeur inlassable, il a reconstruit la vie ecclésiale depuis ses fondements, érigé des centaines d’églises, créé des institutions éducatives et philanthropiques, et formé et ordonné de nouveaux clercs, offrant un service sacrificiel incessant pendant plus de trente-trois ans.

Que sa mémoire soit éternelle ! »

