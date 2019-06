L’archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat œcuménique) : « Nous sommes heureux que les États-Unis soutiennent le patriarche et le Patriarcat œcuménique »

L’ambassadeur des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, Samuel Brownback a rendu visite, le 26 juin, à l’archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat œcuménique). L’ambassadeur a informé l’archevêque des mesures et des positions prises par le gouvernement des États-Unis pour la défense de la liberté religieuse et l’a invité à la seconde conférence ministérielle pour la promotion de la liberté de religion qui aura lieu à Washington au mois de juillet, qui rassemblera plus de 1000 participants. À l’issue de la rencontre, l’ambassadeur a exprimé sa joie pour celle-ci et a félicité l’archevêque pour son élection. « Je suis enthousiaste pour les perspectives de coopération avec la communauté orthodoxe, qui est une communauté prééminente aux États-Unis et dans le monde » a déclaré entre autres M. Samuel Brownback. Celui-ci a également mentionné que « dans les questions des libertés religieuses, la communauté orthodoxe se trouve souvent aux prises avec les persécutions les plus lourdes dans le monde et je pense que nous pouvons faire beaucoup ensemble pour que la liberté religieuse prospère et que cessent les persécutions, que les hommes dans ces régions difficiles obtiennent le soutien de la communauté internationale pour leur liberté ». De son côté, l’archevêque Elpidophore a déclaré entre autres : « Je considère comme un honneur particulier le fait d’avoir pour premier visiteur après mon intronisation M. Samuel Brownback et je pense que cela sera inscrit dans l’histoire ». « Je suis reconnaissant pour cela. Je suis aussi reconnaissant pour le fait que cette visite concerne les droits de l’homme et la liberté religieuse qui est si importante pour le centre du christianisme orthodoxe, le Patriarcat œcuménique » a ajouté l’archevêque Elpidophore, qui a conclu : « Pour les fidèles orthodoxes en Amérique, le bien-être de notre vénérable Centre est particulièrement important et nous sommes heureux que le gouvernement des États-Unis soutienne notre père spirituel et patriarche œcuménique Bartholomée ».

