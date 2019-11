Le 21 octobre, deux jours après sa concélébration à Thessalonique avec le patriarche Bartholomée, l’archevêque d’Athènes Jérôme a envoyé la lettre suivante au métropolite Épiphane, primat de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine : « Béatissime métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, très aimé frère dans le Christ Dieu et concélébrant de notre Humilité, seigneur Épiphane, embrassant dans le Seigneur Votre Béatitude, nous nous adressons à vous avec une joie extrême. Nous reçûmes avec plaisir la lettre patriarcale n°1119 du 24 décembre 2018, par laquelle nous avons été informés de l’initiative et de l’acte de l’Église de Constantinople, qui détient le premier trône et la première responsabilité et qui, examinant favorablement la question concernant vous-même, ainsi que les hiérarques, le saint clergé et le peuple fidèle au Seigneur autour de vous, a réuni ceux qui étaient séparés, en un seul troupeau de notre Archipasteur, Seigneur, et Sauveur. Nous avons également pris connaissance de l’examen synodal par le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique de la proclamation de l’autocéphalie et de l’auto-administration de la très sainte Église d’Ukraine, honorée des même droits et obligations que les autres Églises autocéphales. Ensuite, nous reçûmes avec joie votre lettre irénique du 17 décembre de l’an passé, par laquelle nous a été communiquée votre élection canonique en tant que métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, et par la présente, nous envoyons à Votre Béatitude nos chaleureuses félicitations personnelles, ainsi que celles de la vénérable hiérarchie, du pieux clergé et du peuple aimant le Christ de la très sainte Église de Grèce, vous souhaitant l’illumination et la force de la divine Trinité dans l’accomplissement de vos nouvelles fonctions pleines de responsabilité en tant que primat de l’Église en Ukraine. Les très saintes Églises locales, Béatissime frère, participent à la divine eucharistie du calice commun, par l’unité dans l’observation des dogmes inspirés de Dieu, du même Symbole de foi et des mêmes canons ecclésiastiques définis par les saints conciles grands et œcuméniques d’Orient constituant l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Aussi, nous réjouissant aussi de la bonne nouvelle du bon achèvement des aspirations et actions communes visant à détruire le mur de séparation qui se dressait entre vous et nous qui partageons la même foi orthodoxe et sommes frères en toutes choses, lequel provoquait l’affliction et le scandale au plus grand dommage de toute l’Église du Christ et au témoignage commun existant jusque récemment de l’orthodoxie dans le monde contemporain, nous élevons d’une seule voix, à Celui qui nous a ramenés dans la communion qui existait parmi nous, notre maître et sauveur Jésus-Christ, la glorification et la louange de notre sainte et apostolique Église de Grèce, embrassant Votre Béatitude dans l’amour fraternel et tendant la main de la communion ecclésiale. Cela dit, priant que le Seigneur « qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation » (Eph. 2,14), « nous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres » (Rom 15,5), toujours, et accorde à votre ministère primatial de nombreuses années avec des fruits bons et abondants pour le bien de la très sainte Église sœur d’Ukraine et pour que celle-ci soit libérée pleinement des tumultes qui ont fortement ébranlée son unité, et que soit rétablie en elle pleinement la paix, le calme et la stabilité pour la gloire de Dieu et de l’orthodoxie dans le monde entier. Nous embrassons votre bien-aimée Béatitude d’un saint baiser et en restons le cher frère en Christ, +Jérôme II d’Athènes, président. »

Source (dont photographie) : Romfea