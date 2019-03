Le Synode permanent de l’Église de Grèce s’est réuni du 5 au 7 mars et a traité de différentes questions en « affaires courantes » comme, entre autres, les relations entre l’Église et l’État ainsi que la consécration de la semaine du 25 au 31 mars aux vocations religieuses. On a également mandaté deux commissions synodales (« Questions dogmatiques et canoniques » et «Relations interorthodoxes et interchrétiennes ») d’étudier de long en large la question ecclésiastique ukrainienne afin qu’elles soumettent leurs recommandations à la hiérarchie tout entière.

A propos de l’Ukraine précisément, dans un article intitulé La décision relative à l’Ukraine a « perdu » sa route vers la réunion du synode de la hiérarchie et aboutit à des … commissions, le site Orthodoxia.info estime que l’archevêque d’Athènes, Jérôme, n’est pas près d’apposer sa signature sur le document par lequel il reconnaît la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine. Dès décembre dernier, le patriarche œcuménique a informé l’Église de Grèce concernant la question ukrainienne, demandant l’inclusion du nouveau primat dans les diptyques. L’archevêque Jérôme a estimé qu’une réponse synodale devait être apportée sur la question.

Il ressort de l’activation des deux commissions que l’Église de Grèce examinera l’ensemble des décisions du patriarcat œcuménique, tant le volet de la nouvelle juridiction en Ukraine, contre laquelle Moscou proteste énergiquement, que le volet de la canonicité des membres du clergé de la nouvelle Église autocéphale qui ont été rétablis par le Phanar.

En outre, vu la masse des éléments sur lesquels les deux commissions seront appelées à se pencher, il est manifeste qu’elles n’auront pas le temps d’aboutir à des décisions durant les quinze prochains jours afin de les porter à la connaissance de la Hiérarchie.

Dès lors, si aucune autre réunion extraordinaire de la Hiérarchie n’a lieu, la décision est reportée au mois d’octobre.