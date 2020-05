L’archevêque de Boïarsk Théodose a commenté le scandale des 46 bébés qui ont été abandonnés par leurs mères porteuses dans un hôtel de Kiev

L’archevêque de Boïarsk Théodose, de l’Église orthodoxe ukrainienne qui dépend du métropolite Onuphre, a commenté le scandale entourant les 46 bébés de l’hôtel de Kiev, auxquels les mères porteuses d’Ukraine ont donné naissance pour des étrangers. En raison de la fermeture des frontières, les « clients » ne peuvent venir chercher les bébés, réunis dans une pouponnière improvisée dans un hôtel de Kiev. Le vicaire de la métropole de Kiev, l’archevêque de Boïarsk Théodose (Snigirev) a commenté la situation des 46 bébés de l’hôtel. Le hiérarque est convaincu que l’État doit préserver au niveau législatif les citoyennes ukrainiennes de l’humiliation du commerce des enfants. « C’est l’État, me semble-t-il, qui doit prendre la responsabilité dans la résolution de ce problème. C’est lui précisément qui pourrait réguler cette question par ses lois, comme cela se fait dans les pays civilisés », a déclaré l’archevêque Théodose. La législation de l’État doit préserver nos femmes de cette humiliation – voir dans l’enfant une « marchandise » et la femme comme une machine pour la production de celle-ci. Le hiérarque a rappelé que dans la majorité des pays développés la maternité « de substitution » est interdite. Celle-ci est une affaire très florissante, aussi on ne parle pas souvent dans notre société de la douleur et des conséquences de ce phénomène, mais l’Église orthodoxe en parle clairement et nettement, a déclaré le hiérarque. « Toute femme ou fille qui, en raison de problèmes financiers, fait des accommodements avec son cœur, transgressant la loi naturelle de la maternité, en souffrira par la suite » a-t-il prévenu celles qui décident à recourir à la maternité de substitution. L’archevêque a également mis en garde contre les terribles conséquences de la maternité de substitution pour tous ceux qui y sont impliqués.

