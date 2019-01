L’archevêque de Chypre Chrysostome II au sujet de l’Ukraine : « Ce qui prime actuellement, ce n’est pas l’autocéphalie, mais que l’orthodoxie ne se divise pas »

L’archevêque de Chypre Chrysostome II a rencontré l’ambassadeur d’Ukraine à Chypre, Borys Humeniuk, le 9 janvier. Selon les médias chypriotes, qui se réfèrent à des sources de l’ambassade d’Ukraine, l’archevêque se serait prononcé pour l’autocéphalie ukrainienne. Or, l’agence grecque Romfea a contacté l’archevêque de Chypre, qui a démenti ces informations, les qualifiant d’inexactes. Celui-ci a souligné que « chaque État a droit à son autocéphalie et cela dépend du peuple ukrainien. Actuellement, cependant, je vois que le peuple ukrainien ne s’y est pas engagé ». « Ce qui prime actuellement, ce n’est pas l’autocéphalie, mais que l’orthodoxie ne se divise pas » a déclaré le primat de l’Église de Chypre. Enfin, l’archevêque a mentionné qu’on lui avait proposé que le chef [de la nouvelle Église autocéphale] visite Chypre, ce qu’il a refusé catégoriquement, soulignant qu’il ne le commémorait pas à la liturgie et qu’il ne le commémorerait pas.

