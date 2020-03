L’archevêque de Minsk a aspergé d’eau bénite la capitale biélorusse depuis un hélicoptère

Le 22 mars 2020, l’exarque patriarcal de toute la Biélorussie, le métropolite de Minsk et de Zaslavl Paul a présidé l’office d’intercession « lorsque l’air est contaminé » et a procédé à la bénédiction de l’eau en l’église des Tous-les-Saints à Minsk. L’office a été célébré suite aux nombreuses demandes des fidèles de la capitale biélorusse en raison de la menace de propagation de l’épidémie du coronavirus. L’office a été célébré devant une croix contenant une parcelle de la Croix du Seigneur et des fragments de reliques de plusieurs saints, ainsi que devant l’icône de la Mère de Dieu dite « Souveraine » (« Derjavnaïa »). L’archipasteur s’est adressé par une homélie aux fidèles, dans laquelle il a rappelé la signification théologique et la puissance vivifiante de la Croix du Seigneur. Le métropolite Paul a souligné que, grâce aux souffrances du Sauveur, la Croix est devenue le symbole de la victoire de la vie sur la mort. « Je vous exhorte tous à réfléchir sur notre rapport aux événements actuels. La panique provoquée par la propagation du coronavirus émousse la raison » a déclaré le métropolite Paul. Selon celui-ci, la menace de la propagation de l’infection trouble beaucoup de gens, mais ceux qui sont véritablement croyants ne doivent pas céder à la peur et au désespoir, mais placer leur espérance en Dieu et se conduire d’une manière responsable envers le prochain. L’exarque patriarcal a souhaité que le Seigneur aide à surmonter dignement l’épreuve. À la fin de l’office, le métropolite Paul, accompagné par un prêtre, a survolé en hélicoptère la ville de Minsk avec les reliques et l’icône de la Mère de Dieu, accomplissant ainsi une procession aérienne. Il a imploré la bénédiction divine sur les habitants de la Biélorussie, a béni la ville avec la croix contenant les reliques et l’icône de la Mère de Dieu « Souveraine » et aspergé d’eau bénite la capitale, afin que le Seigneur préserve la terre et le pieux peuple biélorusses de l’épidémie.

