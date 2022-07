L’Archevêque Job de Telmessos vient d’être élu par le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique nouveau métropolite de Pisidie￼

Le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique réuni aujourd’hui en session ordinaire a élu l’archevêque Job de Telmessos pour métropolite de Pisidie avec son siège à Antalya (Turquie). Il a remplacé le métropolite Sotirios (Trambas) de bienheureuse mémoire.

La métropole de Pisidie

Le diocèse de Pisidie (grec : Ιερά Μητρόπολη Πισιδίας) est un diocèse du Patriarcat œcuménique. Le diocèse existe depuis 325 avec son centre dans la ville de Sparte, en turc Isparta. Depuis 2008, le titre de métropolite de Pisidie, d’hypertime et d’exarque de Sidi, Myra et Antalya (Ο Πισιδίας, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας) était porté par le métropolite Sotirios. Après la restauration du diocèse au début du XXIe siècle, le siège du métropolite est à Antalya.

Histoire

Antioche de Pisidie, aujourd’hui Yalvaç, a été fondée par le roi Séleucus I (321-281). L’évêché d’Antioche a été fondé en 325 sous la primauté honorifique de l’évêché d’Éphèse. En 451, elle est devenue une métropole du patriarcat de Constantinople. Au septième siècle, il y avait 8 évêchés subordonnés, et au dixième siècle 21, qui sont restés aussi nombreux jusqu’au douzième siècle. Après la destruction d’Antioche par les Arabes en 717, la ville décline et Sozopolis, aujourd’hui Uruborlu, s’élève à sa place. Après l’occupation seldjoukide de la région, les évêchés ont progressivement décliné et, au 15e siècle, il n’en restait plus aucun. Au 13e siècle, le siège s’est déplacé vers le sud-ouest, à Varis, une ville qui, après la conquête ottomane, a été nommée Sparte. En 1565-1572, les trois évêchés dépeuplés de Sidi, Myra et Atalia sont rattachés à la Pisidie. En janvier 1646, l’évêché de Myra est créé, comprenant Sidi et Attalia, mais en 1651, il est à nouveau annexé à la Pisidie. Après 1661, l’évêque résidait à Attalia (Antalya) pendant l’hiver. En mars 1786, l’archidiocèse de Myra est créé, et en juillet 1790, il est à nouveau intégré à l’archidiocèse de Pisidie.

Le diocèse est bordé par le diocèse d’Ilioupolis au nord, le diocèse d’Iconium et Adana (Patriarcat d’Antioche) à l’est (après l’incorporation du diocèse de Séleucie au diocèse d’Adana au XIIe siècle), la mer Méditerranée au sud, et le diocèse de Philadelphie, Ilioupolis et la mer Blanche à l’ouest. Les autres villes importantes étaient Polydorio (Burdur), Myra (Calais), Makri (Fethiye), Marmaris, Sidi (Manavgat), Kalonoros (Alanya) et Traianoupolis (Gazipasa).

Après la défaite de la Grèce dans la guerre gréco-turque et l’échange de population entre la Grèce et la Turquie en 1922, il ne restait plus aucune population orthodoxe sur le territoire du diocèse.

Au début du 21e siècle, avec l’installation de nombreux orthodoxes des pays de l’ancienne Union soviétique, le diocèse a été restauré en tant que diocèse actif. Le diocèse compte quatre églises actives, Saint-Paul et Saint-Alypius à Antalya et Saint-Georges, de la Mère de Dieu de Pisidie à Alanya et saint-Paul à Manavgat (Side), la dernière ayant été inaugurée cette année. En 2018, en présence du patriarche Bartholomée Ier de Constantinople, le bâtiment du nouveau diocèse a été inauguré à Antalya, nouveau centre du diocèse.