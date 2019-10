Le 28 septembre, au séminaire de Koursk, a été inaugurée l’exposition « Dieu est avec nous, que ressuscite la Russie ! », préparée par l’Union des descendants des combattants russes de Gallipoli et le Fonds de la mémoire de l’Armée blanche. L’exposition est consacrée aux exploits des officiers et soldats de l’Armée blanche, des membres de leurs familles, du clergé, des sœurs de charité, qui se sont retrouvés dans des conditions extrêmement difficiles sur la péninsule turque de Gallipoli après avoir été contraints de quitter la Russie en 1920. Cette exposition coïncidait avec le séjour de l’icône de la Mère de Dieu de Koursk dans cette ville. C’est précisément devant cette icône que plusieurs générations d’émigrés russes priaient. La cérémonie d’inauguration a été précédée par un office de requiem pour les héros de l’Armée blanche, présidé par l’archevêque Michel (Église russe hors-frontières), assisté du recteur du séminaire, l’archimandrite Syméon (Tomatchinsky). À l’office assistaient les membres des délégations de l’Union des descendants des combattants russes de Gallipoli, venus de France, Grande-Bretagne, Belgique, USA et Australie, ainsi que des hôtes de Moscou. Cette exposition est venue d’Ekaterinbourg où elle a eu lieu pendant un an au centre « Impérial », près de l’endroit de l’exécution de la Famille impériale. L’exposition avait été présentée la première fois au monastère Novospassky de Moscou. L’archevêque Michel a prononcé le discours de bienvenue, mentionnant le rôle particulier de l’exposition en vue de l’éducation des défenseurs de la Russie et de l’unité des Russes, étant donné que les militaires russes, se trouvant loin de leur Patrie, ont pu, dans des conditions difficiles, continuer à servir la Russie, maintenant ses idéaux, sa culture et ses traditions. Et c’est précisément ce service qui est devenu le fondement de l’union des soldats et officiers russes vivant dans de nombreux pays. Lors de l’inauguration de l’exposition, l’archimandrite Syméon a transmis les chaleureuses salutations du métropolite de Koursk et Rylsk Germain. Le recteur a souligné la signification particulière de l’exposition : « Le XXème siècle a, tel un lourd bulldozer, traversé le peuple russe ». « Aujourd’hui, nous faisons connaissance de l’un des aspects tragiques de notre histoire, l’histoire de l’émigration russe » a-t-il conclu.

Source (dont photographie) : Pravoslavie