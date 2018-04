Dimanche dernier, au cours de la première consécration épiscopale célébrée en la nouvelle cathédrale orthodoxe de la Présentation-de-la-Mère de Dieu à Madrid, l’archimandrite Théophile Roman a été ordonné à l’épiscopat pour les fidèles orthodoxes roumains vivant en Espagne et au Portugal. Conformément au décret synodal, Mgr Théophile d’Ibérie a été nommé évêque auxiliaire pour le diocèse orthodoxe roumain d’Espagne et du Portugal. 15 hiérarques ont concélébré la sainte Liturgie, présidée par le métropolite de Cluj, Maramureş et Satmar André, représentant le patriarche Daniel. Les concélébrants étaient : Mgr Polycarpe, métropolite orthodoxe grec d’Espagne et du Portugal (Patriarcat œcuménique), Mgr Joseph, métropolite orthodoxe roumain pour l’Europe occidentale et méridionale, Mgr Séraphim, métropolite orthodoxe roumain d’Allemagne, d’Europe centrale et du Nord , Mgr Barsanuphe, archevêque de Râmnic, Mgr Ignace, évêque d’Huşi, Mgr Sophrone, évêque d’Oradea, Mgr Justin, évêque Maramureş et Satmar, Mgr Bessarion, évêque de Tulcea, Mgr Gourias, évêque de Deva et Hunedoara, Mgr Silouane, évêque orthodoxe roumain d’Italie, Mgr Timothée, évêque orthodoxe roumain d’Espagne et du Portugal, Mgr Païssy de Lugoj, évêque auxiliaire de l’archevêché de Timişoara, Mgr Marc de Neamţ, évêque auxiliaire de l’archevêché orthodoxe roumain d’Europe Occidentale, Mgr Sofian de Brașov, évêque auxiliaire de l’archevêché d’Allemagne, Autriche et Luxembourg. Dans son homélie, le métropolite André a cité l’Évangile de St Jean dans lequel le Christ dit à ses disciples : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne ». Le métropolite André a souligné l’importance du ministère épiscopal et a évoqué l’activité fructueuse du premier évêque orthodoxe roumain d’Espagne et du Portugal Timothée. Il a mentionné également le ministère accompli par l’archimandrite Théophile Roman dans le diocèse métropolitain de Cluj et lui a souhaité un ministère épiscopal fructueux et plein de succès en Espagne et au Portugal. Le métropolite Joseph a remis à l’archimandrite Théophile la mandyas et le bâton pastoral, disant : « Reçois ce bâton afin de paître le troupeau du Christ qui t’est confié. Pour les obéissants, qu’il soit une assistance et un soutien. À l’aide de celui-ci conduis les désobéissants et les inconstants, afin qu’il serve à leur éveil et à les réprimander ». Dans son allocution, le métropolite Joseph a rappelé que plus d’un million de Roumains vivaient en Espagne et au Portugal, mentionnant qu’avec l’aide du clergé et des fidèles, il y avait là une vie spirituelle dynamique. « En vivant à l’étranger, les fidèles éprouvent une sensibilité plus profonde envers la foi et leurs traditions », a déclaré encore le métropolite, ajoutant que « l’Église est une oasis spirituelle où nous pouvons étancher notre désir de Dieu et du lieu d’où nous venons tous». « Que Dieu te bénisse, qu’Il affermisse ta foi et la certitude que tu portes sur tes épaules le joug reçu du Christ », a-t-il conclu. De son côté, l’évêque Théophile a souligné que la consécration épiscopale « n’était pas une élévation en grade, mais une élévation sur la croix », du fait que le ministère hiérarchique signifie « suivre le Christ ». « Je suis convaincu que le Seigneur m’a choisi pour recevoir cette grande et sainte mission non pas en raison de ma rectitude, mais pour la foi et l’intercession de Son Église qui Le prie constamment de faire venir des ouvriers pour Sa moisson ». Assistaient à la cérémonie des officiels ainsi que de nombreux fidèles de Roumanie et d’Espagne. L’évêque Théophile est né en 1971, à Desești, dans le district de Maramureş. Il étudia la théologie à Cluj-Napoca. En 1992, il prononça ses vœux monastiques. De 1995 à 2008, il a été aumônier du monastère de la Source-Vivifiante à Salva. En 2002, il fut nommé exarque pour les monastères de l’archevêché de Vad, Feleac et Clju. En 2008, il fut nommé ecclésiarque de la cathédrale métropolitaine de Cluj-Napoca et président du Consistoire monastique de l’archevêché. En 2013, il reçut la plus grande distinction du Patriarcat de Roumanie, à savoir la croix patriarcale. Il dirigeait une émission radiophonique hebdomadaire appelée « L’ABC de la foi » sur les ondes de la radio « Renașterea » du diocèse de Cluj. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a élu l’archimandrite Théophile évêque auxiliaire du diocèse d’Espagne et du Portugal en février de cette année.

