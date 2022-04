L’armée ukrainienne continue à bombarder un monastère du Donetsk qui abrite 300 civils

Bien que les églises et d’autres bâtiments du monastère Saint-Basile et du couvent Saint-Nicolas au village de Nikolskoïé, dans le Donetsk, aient subi de graves dommages, et malgré le fait que le monastère abrite 300 habitants locaux, l’armée ukrainienne continue à bombarder le monastère. L’information a été communiquée au site russe OrthoChristian par les moines et moniales eux-mêmes, qui demandent à tous ses lecteurs à prier pour la paix et leur sécurité.

Les monastères, fondés par le staretz bien-aimé du peuple Zosime (Sokur, +2002) sont un point de mire dans le conflit actuel, du fait qu’ils continuent à suivre les traditions de leur fondateur, qui se prononçait fortement en faveur de l’unité spirituelle russo-ukrainienne. Les habitants des monastères avaient d’abord rapporté que le monastère avait été libéré de l’armée ukrainienne le 13 mars, mais il a fait maintenant à l’objet d’une attaque sévère. L’évêque Ambroise de Volovakha, vicaire du diocèse de Donetsk, a été blessé au bras gauche pendant une attaque contre les monastères au mois de mars et a dû être opéré, tandis que la cellule du staretz Zosime a été détruite.

On peut visionner ici le monastère endommagé.