L’arrivée du Patriarche œcuménique à Antalya

Le patriarche œcuménique Bartholomée est arrivé à Antalya dans l’après-midi du dimanche 14 janvier qui a été reçu par le métropolite de Pisidie, Mgr Job.

Sa Sainteté s’est rendue à Antalya pour annoncer, aujourd’hui lundi, l’ouverture de la Conférence scientifique internationale sur « L’apôtre Paul à Antalya. Mémoire. Témoignage”, organisé par la métropole de Pisidie.

Les Actes des Apôtres témoignent que l’apôtre Paul est passé par la Pisidie ​​et qu’il a prêché dans les anciennes villes de Perge et Attalia. Cette conférence scientifique vise à étudier la présence historique de l’Apôtre des Nations à Antalya et à déterminer la mémoire et le témoignage qu’il y a laissés au cours des siècles suivants.

Vous pouvez également regarder le documentaire “Le renouveau de l’orthodoxie à Antalya » depuis ICI !

La conférence sera retransmise sur la chaîne YouTube de la métropole.

Pour consulter le programme de la conférence, cliquez ICI !