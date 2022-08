L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe est reportée sine die

Lors d’une rencontre chaleureuse, l’évêque de Dacia Felix Jérôme et l’évêque du Banat Nicanor ont exprimé leur volonté de coopérer au cours de la première rencontre en Serbie des deux hiérarques. Ceux-ci ont confirmé leur souhait d’une coopération fraternelle et ont déclaré qu’ils restent ouverts constamment au dialogue et à la collaboration. À la rencontre étaient également présents le père Emmanuel Tapalăgă, prêtre roumain en Voïvodine et l’archimandrite Macaire, ecclésiarque de la cathédrale roumaine de Vršac.

