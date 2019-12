« Pro Vita » de Iași organise la quatrième édition de la campagne « Joie dans la famille – une pizza pour des bonnes œuvres ». Le projet mobilise 10.000 élèves de 55 institutions d’enseignement de Moldavie dans le but de collecter 20 tonnes de denrées non périssables destinées aux familles nombreuses dans les districts de Iași, Botoșani și Neamț. Les bénéficiaires de ce projet sont 147 familles qui ont plus de 7 enfants (soit en tout 1.497 enfants et adolescents à charge) inscrites au programme de solidarité pour les familles nombreuses « Saint Stylien », un projet qui a été mis en place par Pro Vita Iași en 2013. La campagne se déroule sous la forme d’un concours de bonnes œuvres, précise le communiqué de Pro Vita au département des missions de l’archevêché de Iași. Les classes qui apportent les plus grandes quantités de denrées sont récompensées avec des pizzas.

