L'évêque Syméon Lukach a été canonisé par l'Église gréco-catholique ukrainienne comme hiéromartyr pour ne pas avoir trahi son Église lors de la répression communiste qui a eu lieu de la fin des années 1940 au début des années 1960. Pourtant, le chef de l'EGCU (l’Église grecque-catholique ukrainienne) Sviatoslav Shevchuk est satisfait quand des ukrainiens orthodoxes quittent leur Église pour rejoindre l'uniatisme dans la confusion causée par l'État autour de l'autocéphalie ukrainienne.

Lors de la célébration du 125e anniversaire du hiéromartyr Syméon Lukach le 28 avril dernier, le chef de l'Église grecque-catholique ukrainienne Sviatoslav Shevchuk a parlé de l'unité des chrétiens et de la pertinence de l'EGCU aujourd'hui :

« Tant de gens ont parlé récemment de l'unité des chrétiens. Certains veulent même créer une Église locale. Mais la question est de savoir d'où proviendra cette unité. Quelle idée de l'unité de l'Église nous a légué, à nous chrétiens, le Christ lui-même, pour le troisième millénaire ? Le Bienheureux Lukach nous apporte une réponse : le porte-drapeau de l'Église n'est pas le président, ou un autre patriarche, mais le successeur de l'apôtre Pierre - le Saint-Père, le Pape », - a déclaré l'archevêque majeur de l'EGCU, Sviatoslav.

Ce n'était pas la première fois que Sviatoslav abordait la question de l'Église locale orthodoxe d'Ukraine, qui est une priorité de l'agenda national depuis la mi-avril. Il a également abordé ce sujet avec l'ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Marie Yovanovitch, le 17 avril, et vraisemblablement avec des responsables du Vatican.

Comme on le sait, le président de l'Ukraine Petro Porochenko, Verkhovna Rada et certains hiérarques orthodoxes ukrainiens ont demandé au patriarche œcuménique Bartholomée d'accorder l'indépendance (autocéphalie) à l'Église orthodoxe d'Ukraine qui est maintenant divisée en trois communautés, essentiellement pour des raisons politiques et historiques. Deux de ces groupes, l'Église orthodoxe ukrainienne-Patriarcat de Kiev et l'Église orthodoxe autocéphale ukrainienne, ne sont pas officiellement reconnus par la communauté orthodoxe et sont qualifiés de non canoniques et schismatiques. Les autorités de l`État affirment que le fait d`avoir une Église orthodoxe indépendante reconnue par le patriarche Bartholomée de Constantinople aidera à mettre fin au schisme puisque l'UOC-KP et l`UAOC pourraient fusionner et ainsi rejoindre le monde orthodoxe.

Dans tous ses récents discours, Sviatoslav Shevchuk a rappelé que son Église ne se mêle pas de ce qui se passe entre factions orthodoxes. Cependant, en mentionnant le principe œcuménique de l'EGCU, son archevêque majeur Sviatoslav a clairement soutenu la création d’une l'Église unie ukrainienne comme une étape importante vers la réunification des "Églises issues du baptême de Volodymyr le Grand" et pour ensuite parvenir à l'unité entre chrétiens catholiques et orthodoxes dans le monde. Et le discours du Primat de l'EGCU à l'occasion du 125e anniversaire de naissance de l'évêque Syméon Lukach nous montre à quel genre d'unité il pense : celle qui sera inévitablement dirigée par le Pape.

Cependant, l'accomplissement de la "prophétie de Fatima" semble maintenant impossible. L'EGCU est encore minoritaire en Ukraine : son troupeau n'est localisé que dans les trois régions occidentales : Lviv, Ternopil et Ivano-Frankivsk. Et leur tentative de propagation de l'uniatisme dans les régions troublées de l'Est se sont avérées infructueuses.

Les uniates sont devenus une force politique importante pendant les manifestations de Maidan, entraînant leurs jeunes nationalistes dans la rue. Maintenant, ses membres sont au Parlement, et même le président Poroshenko, qui est un croyant chrétien orthodoxe, ne communie qu'à l'EGCU depuis son investiture. C'est pour cette raison que cela a été une excellente occasion pour l'EGCU de se présenter comme la confession patriotique la plus importante en Ukraine, capable d'apporter la paix et l'unité à la société divisée, d'aider les réfugiés et les nécessiteux dans la région du Donbass ravagée par la guerre, de lutter contre la propagande du Kremlin, de faire le lien entre l'Ukraine et l'Ouest par le biais de la diaspora essentiellement grecque catholique ainsi que par l'influence politique du Vatican.

Cependant, ce plan n'a pas fonctionné. L'activité humanitaire et les slogans patriotiques n'ont pas réussi à évangéliser les athées ou à convaincre les croyants orthodoxes d'accepter le Filioque et l'infaillibilité papale. Les nouvelles églises de l'EGCU qui se sont ouvertes à Odessa et dans d'autres régions historiquement peu habituées à l'uniatisme ne sont pas autonomes et dépendent de l'aide financière de l'archevêché majeur.

C'est pour cette raison qu'il est trop tôt pour les grec-catholiques ukrainiens de songer à leur but ultime - faire passer les anciens pays soviétiques, puis la totalité du monde orthodoxe sous la domination du Vatican. Du moins, ils constatent que ce ne sera pas possible de réaliser ce projet de leur vivant. Mais il y a quelque chose qu'ils peuvent accomplir en soutenant maintenant l'autocéphalie ukrainienne.

La prétendue autocéphalie ouvrira la voie à de nombreux conflits entre les orthodoxes, non seulement entre l'Église orthodoxe ukrainienne canonique (Patriarcat de Moscou) et la nouvelle Église autocéphale soutenue par l'État, composée essentiellement d'anciens schismatiques, mais aussi entre les hiérarques de ces dernières qui se disputeront le trône patriarcal et les diocèses. Beaucoup d'évêques dissidents se détacheront et suivront le mouvement de l'archevêque de l'UAOC (rénovée) Ihor (Isichenko) de Kharkiv et Poltava qui a été exclu de l'UAOC et après une période d'isolement semble avoir rejoint l'EGCU. Ainsi, les uniates verront leur nombre augmenter.

Et puis, face à la création d'un patriarcat orthodoxe en Ukraine, il sera plus facile pour l'EGCU d'exiger un statut patriarcal pour eux-mêmes. Le patriarcat est un rêve de longue date des grec-catholiques ukrainiens qui ont demandé au Vatican de revaloriser leur statut depuis des décennies, depuis l'époque de Josyf Slipyj, mais en vain. L'archevêque suprême de Kiev et de Galice a longtemps été qualifié de patriarche sur le site web de l'EGCU, dans les documents internes et dans les médias ukrainiens. Et il va de soi que la perspective d'avoir un patriarcat orthodoxe en Ukraine alors qu'il n'y a que deux archidiocèses catholiques (catholiques romains et gréco-catholiques) serait pour le Vatican très peu souhaitable.

Ceux qui sont au courant des affaires internes de l'EGCU s’accordent à dire que la question du patriarcat gréco-catholique s'est récemment réveillée. Ils font pression sur le Vatican pour qu'il ne manque pas cette occasion unique de saisir l'opportunité d’absorber les groupes orthodoxes qui se manifesteront dans la préparation de la future autocéphalie, et surtout après qu'elle soit octroyée. Qui sait si une telle opportunité de s'implanter dans l'Est de l'Ukraine se reproduira un jour.

Nadia Bazuk

