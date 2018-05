Le métropolite Rastislav, primat de l’Église orthodoxe des Terres Tchèques et de Slovaquie, sera reçu en audience par le pape François vendredi 11 mai. "L’Église orthodoxe des Terres Tchèques et de Slovaquie est la plus petite et la plus récente des 14 Églises orthodoxes autocéphales. En 1946, les différentes communautés orthodoxes de Tchécoslovaquie, auparavant sous la juridiction du Patriarcat de Serbie et de celui de Constantinople, se réunissent en un unique exarchat autonome dépendant du Patriarcat de Moscou, lequel lui confère l’autocéphalie en 1951."

Source (dont photographie) et intégralité de l'information : Vatican news