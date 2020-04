La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale vient de mettre en ligne son 5e cahier d’activités pour les enfants (le premier, le second, le troisième, le quatrième). Il est consacré à la Résurrection de Lazare et à l’Entrée du Christ à Jérusalem (9 pages). A découvrir et à télécharger gratuitement ici.