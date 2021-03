Le Bulletin de la Crypte, nouvelle série n°4 est disponible ! Le Bulletin de la Crypte accompagnera ainsi ses fidèles et ses amis dans ce pèlerinage qui mène à la lumineuse Résurrection du Christ.

La communauté paroissiale de la Sainte-Trinité tisse, en effet, des relations d’amitié et de fraternité avec d’autres paroisses et d’autres communautés orthodoxes, en France bien sûr mais aussi dans le monde, comme au Québec avec l’archimandrite Georges (Leroy) d’Abitibi.

Aussi, outre ses rubriques habituelle (homélies ; Art et spiritualité ; Iconographie ; Portraits et témoignages de paroissiens ; Partages et reflexions ; Notes de lecture ; Reflet de beauté ; Coin des Chérubins pour les enfants avec des dessins; Vie de la communauté etc.) le Bulletin n°4 s’est enrichi de nouvelles rubriques :

La rubrique « Du côté du Monastère Saint Silouane » permet de bénéficier de l’accompagnement de Mgr Syméon et de sa communauté monastique. Dans ce numéro, Mgr Syméon nous éclaire sur la paternité spirituelle, un des grands trésors de l’Orthodoxie où viennent puiser aussi ceux qui n’appartiennent pas à la communion orthodoxe.

La rubrique sur les Pères de l’Église est maintenant prise en charge par Père Amphilochios et Père Maxime, les hiéromoines de la Fraternité Saint-Michel, sise à Lissac : avec eux, les Fidèles vont oser fréquenter les Pères !

Le comité de rédaction souhaite aussi donner régulièrement la parole à des paroisses et communautés sœurs et à des mouvements laïcs orthodoxes pour mieux les connaître, cette fois-ci, la paroisse Saint-Martin-le-Miséricordieux de Tours et le mouvement de la Jeunesse orthodoxe.

Une nouvelle rubrique intitulée « Unité « a pour but d’offrir une tribune libre à nos frères et sœurs en Christ d’autres confessions chrétiennes. Mère Éliane du Carmel de Stânceni, une amie de la paroisse depuis de nombreuses années, a accepté de participer à cet échange fraternel dans ce numéro.

Vous pouvez proposer textes et témoignages au comité de rédaction pour de prochains numéros.

Le Bulletin de la Crypte a besoin de votre soutien, vous pouvez vous abonner à la version electronique (toute en couleurs) :

Courriel : bulletindelacrypte@gmail.com

Et le comité de rédaction vous offre la lecture de deux articles !

Dans la rubrique « partages, réflexions » : Le psautier doit-il être censuré ? de l’archimandrite Georges

Et dans la rubrique Notes de lectures : Sur le bloc-notes de François Mauriac d’Emmanuel Mousset