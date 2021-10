Le Bulletin de la Crypte, nouvelle série n°5 est disponible. Il s’agit d’un numéro copieux (160 pages) et sa lecture accompagnera les fidèles de la Crypte mais aussi tous ceux qui le souhaitent, orthodoxes ou intéressés par l’orthodoxie, durant cet automne jusqu’à la sainte Théophanie de Notre Seigneur. En effet, la communauté paroissiale de la Sainte-Trinité tisse de nombreuses relations d’amitié et de fraternité avec d’autres paroisses et d’autres communautés orthodoxes et chrétiennes, en France bien sûr mais aussi dans le monde, comme au Québec avec l’archimandrite Georges (Leroy) d’Abitibi qui rédige régulièrement des billets pour le Bulletin.

le Bulletin n°5 comprend les rubriques habituelles :

« Du côté du Monastère Saint Silouane » qui permet de bénéficier de l’accompagnement de Mgr Syméon et de sa communauté monastique.

« les Pères de l’Église » rubrique prise en charge par père Amphilochios et Père maxime, hiéromoines de la Fraternité Saint-Michel, sise à Lissac : avec eux, les fidèles osent fréquenter les Pères !

Le comité de rédaction donne régulièrement la parole à des paroisses et communautés sœurs et à des mouvements laïcs orthodoxes pour mieux les connaître, cette fois-ci : la paroisse du Christ-Sauveur à Asnières et l’association orthodoxe Saint-Eutrope d’Orange.

La rubrique « Unité » tenue par Mère Éliane du Carmel de Stânceni, une amie de la paroisse depuis de nombreuses années retrace le parcours de foi de Mgr Florentin (+ 2021), évêque gréco-catholique de Roumanie, une figure qui repoussa les préjugés courants.

La rubrique homélies : nous avons choisi pour ce numéro de rendre hommage à des grands pasteurs de l’église orthodoxe, tel saint Jean de ShangaÏ avec des homélies jamais publiées auparavant en France ou dans le Bulletin.

Et bien sûr, vous retrouverez d’autres rubriques : art et spiritualité ; littérature et spiritualité (consacrée pour ce numéro à une enquête sur un chrétien méconnu Jean de La Fontaine) ; coin des chérubins…

Des paroissiens et amis témoignent aussi dans ce numéro : « comment j’ai rencontré Saint Alexis d’Ugine» ; « notre calendrier un bien précieux » ; « Si loin, si prés » (à propos des moulages des statues des apôtres qui ornaient Notre-Dame, œuvres qui habituellement sont vues à plusieurs dizaines de mètres de distance) et le comité de rédaction vous offre gratuitement la lecture d’un de ces témoignages sur la vie orthodoxe à Pékin d’un de ses paroissiens !

Vous pouvez proposer textes et témoignages au comité de rédaction pour de prochains numéros.

Le Bulletin de la Crypte a besoin de votre soutien, vous pouvez vous abonner à la version electronique (toute en couleurs) :

Courriel : bulletindelacrypte@gmail.com

« Bulletin de la Crypte », 12 rue Daru 75008 Paris (France).

Abonnement annuel par envoi électronique : Tous pays 25 €

Pour la souscription à l’abonnement électronique, indiquer l’adresse électronique de réception.

Règlement à l’ordre de : « Association orthodoxe de la Sainte-Trinité », soit par chèque bancaire, soit par versement au compte La Source 2 254 26 J PARIS. IBAN : FR96 2004 1000 0102 2542 6J02 070 BIC : PSSTFRPPPAR Domiciliation : La Banque Postale, centre financier de Paris. Titulaire du compte : Association Orthodoxe Sainte Trinité. Commission Paritaire 0513 G 83144.

Pour la version papier adresser les demandes d’abonnement et toute la correspondance concernant le Bulletin à« Bulletin de la Crypte », 12 rue Daru 75008 Paris (France).

Abonnement annuel imprimé: France 30 €, Europe 35 €, Étranger 38 €

