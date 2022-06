Le Bulletin de la Crypte, nouvelle série n°7 printemps-été 2022 est disponible. Ce Bulletin n°7 comprend les rubriques habituelles :

« Du côté du Monastère Saint Silouane » ; « les Pères de l’Église » « Unité » ; « Homélies » ; « Art et spiritualité » ; « Iconographie » ; « Réflexions » ; « Coin des chérubins pour les enfants » ; « témoignages de paroissiens et d’amis »…

Parmi les témoignages de ce numéro, il faut noter : « Au secours de ma famille à Kiev » ; « Parfums et spiritualité » ; « Rencontre avec Mgr Grégorios, métropolite du Cameroun » ; « Marioupol 1959 » ; etc. etc.

Le comité de rédaction espère que la lecture de ce nouveau bulletin plaira au delà de la Crypte, car notre lien en Christ à tous est bien vivant et il vous offre deux articles en libre accès :

– Parfums et spiritualité

– Rencontre avec Mgr Grégorios

Le Bulletin de la Crypte a besoin de votre soutien, vous pouvez vous abonner à la version electronique (toute en couleurs) :

Courriel : bulletindelacrypte@gmail.com

« Bulletin de la Crypte », 12 rue Daru 75008 Paris (France).

Abonnement annuel par envoi électronique : Tous Pays 25 €

Pour la souscription à l’abonnement électronique, indiquer l’adresse électronique de réception.

Règlement à l’ordre de : « Association Orthodoxe de la Sainte Trinité », soit par chèque bancaire, soit par versement au compte La Source 2 254 26 J PARIS. IBAN : FR96 2004 1000 0102 2542 6J02 070 BIC : PSSTFRPPPAR Domiciliation : La Banque Postale, centre financier de Paris. Titulaire du compte : Association Orthodoxe Sainte Trinité. Commission Paritaire 0513 G 83144.

Pour la version papier, adresser les demandes d’abonnement et toute la correspondance concernant le Bulletin à« Bulletin de la Crypte », 12 rue Daru 75008 Paris (France).

Abonnement annuel imprimé: France 30 €, Europe 35 €, Étranger 38 €