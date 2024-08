Le Bureau national des statistiques de la République de Moldavie a félicité la Métropole de Bessarabie (Patriarcat de Roumanie) pour son aide dans l’organisation et la réalisation du recensement de la population et du logement de 2024. « Grâce à votre soutien, des activités de collecte de données sur les individus et leurs logements ont eu lieu, qui sont extrêmement importantes et nécessaires pour comprendre les réalités démographiques, ethnoculturelles et socio-économiques

