Le calendrier des religions 2023-2024 "voyage en terres sacrées"

Le P. Jivko Panev et Christophe Levalois ont participé au Calendrier des religions 2023-2024 “Voyage en terres sacrées”, publié par les éditions suisses Agora, avec la rédaction d’un article sur le monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Le calendrier est associé avec un dossier et un site dédié. Les dates de 150 fêtes religieuses et civiles y sont mentionnées et une quinzaine de traditions religieuses sont évoquées. “Agrémenté de splendides photos, le calendrier des religions 2023/2024 vous invite à parcourir quelques-unes parmi les innombrables terres sacrées qui parsèment la planète.” Présentation du calendrier. Sur cette page : d’autres informations (dont l’achat).