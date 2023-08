Environ 60 garçons et filles, âgés de 6 à 17 ans, venus principalement de France et de Suisse ont participé au camp « Nature et Liturgie » qui a été organisé par les sœurs du monastère de la Protection de la Mère de Dieu, aux Sciernes d’Albeuve, dans le canton de Fribourg, en Suisse, avec la bénédiction de Mgr Joseph, métropolite d’Europe occidentale et méridionale de l’Église orthodoxe roumaine. Le programme du camp, outre la Liturgie quotidienne, comprenait l’enseignement des chants de la Divine Liturgie, la préparation de prosphores pour les filles, l’apprentissage du service dans le sanctuaire pour les garçons, mais aussi une plus ample connaissance de la nature, dans le magnifique cadre des montagnes suisses.

C’est ainsi que les jeunes ont dormi à la belle étoile, dans une ferme d’alpage. Une expérience inoubliable ! Des randonnées et des excursions ont été organisées, notamment au monastère du Grand Saint Bernard, où les participants ont pu vénérer les reliques de saint Nicolas, des Saints Apôtres, de sainte Marie-Madeleine. Il y eut aussi une visite de la chocolaterie Cailler située à Broc, dans la région de la Gruyère. La langue principale utilisée au camp était le français.

L’événement s’est achevé par la célébration, dans l’église du village des Sciernes, de la divine Liturgie, présidée par le métropolite Joseph, qui a remis aux jeunes un diplôme de participation. « L’enjeu est de taille : quel que soit votre âge, votre œuvre dans le Christ est une nécessité pour tout le corps qui est l’Église, elle est utile, elle est bénie, elle est épanouissante. C’est peut-être précisément à travers ce travail de don aux autres que le gain est le plus grand » a déclaré le père Răzvan Ionescu.