Le catholicos-patriarche de Géorgie Élie II a reçu l’ambassadeur d’Azerbaïdjan

Le catholicos-patriarche Élie II a reçu, le 8 octobre, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Géorgie, Faig Guliyev. « L’ambassadeur remercie Sa Sainteté pour l’avoir reçu et aussi pour sa déclaration et son appel à la paix ». Le catholicos-patriarche a félicité M. Faig Guliyev pour son entrée en fonction et a réitéré son inquiétude à l’occasion des affrontements armés. […]

