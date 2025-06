L’acteur, réalisateur et producteur Mel Gibson, auteur du célèbre film « La Passion du Christ » est arrivé au monastère serbe de Chilandari sur le Mont Athos, où il devrait séjourner quelques jours. Gibson travaille actuellement sur un nouveau projet dédié à l’Ascension du Christ et cherche l’inspiration spirituelle et le soutien dans la prière sur la Sainte Montagne. Sourceένα κλικ

