Le livre « The Christian Heritage of Kosovo and Metohija » désormais disponible en format numérique

La monographie en anglais « Christian Heritage of Kosovo and Metohija : The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People » (L’héritage chrétien du Kosovo et de la Métochie), est un livre relié en couleur, de 1008 pages, illustré de plus de 900 reproductions en couleurs précieuses de tous les personnages historiques importants, villes, monastères, églises, […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter