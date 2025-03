Le Livre des Heures en breton

Après Les Grandes Heures d’Anne de Bretagne, ce manuscrit latin enluminé par Bourdichon, voici une œuvre tout aussi importante : Levr an Eurioù (le Livre des Heures, l’Horologion), contenant l’intégralité des Heures, traduit en breton par Turiaw ar Menteg en 1997 et enfin publié.

Cette parution s’ajoute aux précédentes traductions de Turiaw : La Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome et l’Évangile selon saint Jean (2014), le Dictionnaire de Théologie en breton avec lexiques bilingues (2016), et Goueler kelt, synaxaire des saints de Celtie (2018). Restent à publier le Psautier, le Cantique des cantiques et le Canon de saint André.

Avec ce volume, les éditions an treizher complètent leur programme éditorial 2024.

