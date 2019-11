Décrivant la situation de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou à l’occasion d’un symposium à Chypre sur le monachisme, le métropolite de Sviatogorsk Arsène a rappelé que l’Église orthodoxe d’Ukraine n’avait pas demandé l’autocéphalie et que le recours au patriarche de Constantinople Bartholomée était une décision politique venant de parlementaires qui n’appartenaient pas à l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou. Mais, comme à l’époque soviétique, les persécutions contre l’Église organisées après 2014, résultant du coup d’État du gouvernement de Petro Porochenko, n’ont fait que renforcer le peuple de Dieu et sa volonté de cheminer sur la voie de la confession de la foi. Pendant ces cinq années depuis que le métropolite de Kiev Onuphre se trouve à la tête de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou, 15 évêques ont été ordonnés (actuellement, l’Église orthodoxe d’Ukraine compte 100 évêques en tout), 30 nouveaux monastères ont été créés (soit en tout 258, dont trois laures) et 439 prêtres ont été ordonnés (ils sont en tout au nombre de 12.409), 184 nouvelles paroisses ont été ouvertes, et ce malgré les difficultés liées à leur enregistrement légal que leur oppose le pouvoir mis en place après 2014. « On entend parfois que l’importance l’Église d’Ukraine diminue en raison des événements qui se sont produits ses dernières années. Or, l’importance de l’Église ne diminue pas, elle ne fait que croître », a conclu le métropolite Arsène. À l’occasion de ce symposium a eu lieu la projection d’un film sur l’histoire de l’Église orthodoxe d’Ukraine depuis 1992 jusqu’à nos jours (en russe avec sous-titres grecs), que l’on peut visionner sur YouTube.

