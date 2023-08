Le métropolite athénagoras de belgique en roumanie pour les célébrations de la mémoire de saint niphon

Répondant à l’invitation de Son Éminence, le Métropolite Niphon de Târgoviste le métropolite Athénagoras de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg s’est rendu en Roumanie pour participer aux festivités à l’occasion de la mémoire annuelle de saint Niphon, Patriarche de Constantinople. Ce patriarche avait revitalisé et réformé la vie ecclésiastique de l’Église de Roumanie et a contribué de manière décisive à la préservation de la foi orthodoxe du peuple roumain, ayant vécu dans ce pays pendant une période considérable au début du 16e siècle.

Le jour même de la fête, le vendredi 11 août 2023, la Divine Liturgie a été célébrée sur la place centrale de Târgoviste, présidée par Son Éminence, le métropolite Athénagoras de Belgique, en tant que représentant du Patriarcat œcuménique, en concélébrant avec les métropolites Nektarios de Kytion (Église de Chypre) et Niphon de Târgoviste, ainsi que les évêques Benjamin (République de Moldavie), Sébastian de Slatina et Nestor de Deva. Des milliers de croyants s’étaient rassemblés pour participer à la célébration. La cérémonie s’est déroulée en présence de membres du gouvernement et un nombre de représentants du monde politique, judiciaire et académique.

Au cours de la Liturgie Son Éminence, le métropolite Athénagoras de Belgique a fait l’homélie, parlant sur la grande personnalité que fut Saint Niphon, archevêque de Constantinople, et son héritage pour le peuple orthodoxe roumain. « En ce jour de la mémoire de notre père parmi les saints, Niphon, patriarche de Constantinople, nous sommes réunis pour célébrer la fête de ce saint honoré. Nous sommes également réunis pour célébrer la fête de votre nom, chère Éminence métropolite Niphon. Merci de nous offrir l’occasion de partager votre joie et celle du troupeau qui vous est confié et qui vous entoure aujourd’hui plus que jamais. Merci aussi de nous permettre de célébrer cette Divine Liturgie avec nos frères concélébrants et la foule des fidèles qui vénèrent ce grand saint. Saint Niphon était un saint patriarche de l’Église de Constantinople, mais il est aussi un saint de l’Église de Roumanie. En outre, cela nous donne l’occasion de renouveler et de renforcer les liens spirituels, canoniques et ecclésiastiques entre nos deux patriarcats. Ces liens s’étendent à l’ensemble du pays roumain, car le célèbre saint Niphon, patriarche de Constantinople, a richement béni le peuple roumain de son vivant, par sa présence physique et ses enseignements, mais aussi après sa mort, par ses saintes reliques. Et sa présence spirituelle reste aujourd’hui encore un roc sur lequel s’appuient les fidèles orthodoxes d’ici ».

Il a en plus transmit les vœux fraternels de la part de Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée et la bénédiction de la Sainte et Grande Église du Christ, le Patriarcat œcuménique : « Enfin, nous prions saint Niphon pour qu’il nous fortifie tous, chrétiens orthodoxes du monde entier, afin de préserver – aujourd’hui plus que jamais – l’unité entre nous et de témoigner ensemble de notre foi orthodoxe. Permettez-moi de vous transmettre, Éminence et métropolite de Târgoviște Mgr Niphon, les vœux les plus sincères et l’accolade fraternelle de Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée, et à vous tous, frères, pères et enfants, ses vœux patriarcaux et ses prières incessantes pour tous les chrétiens orthodoxes, en particulier l’ensemble du peuple pieux de Roumanie ».

Dès les premières heures de la matinée, les pèlerins sont venus se recueillir devant le cercueil contenant les reliques du saint hiérarque Niphon, mais aussi devant les reliques du saint martyr Constantin Brancoveanu et du saint hiérarque Calinic de Cernica, apportées cette année spécialement pour rehausser la joie des fidèles.

Lors du déjeuner qui a suivi, le métropolite Athénagoras a encore pris la parole et a souligné que ce jour de mémoire de saint Niphon est aussi la fête onomastique de Son Éminence, le Métropolite Niphon. Il l’a félicité pour tout le travail qu’il effectue, tant dans son diocèse, où tout est parfaitement organisé, qu’en tant que responsable pour les affaires étrangères du Patriarcat de Roumanie. « Nous vivons en ces jours des temps extrêmement difficiles au sein de notre Église orthodoxe et nous devons faire tout possible pour sauver la situation et arrêter cette guerre».

Le métropolite Athénagoras était accompagné de son frère selon la chair, le protopresbytre Bernard Peckstadt; le métropolite Nektarios de Kytion de son diacre, le père Marion. Les hôtes ont en plus visité quelques monastères et découvert la beauté du pays roumain et surtout l’hospitalité de son peuple.

Pour voir l’album de photographies , cliquez ICI !