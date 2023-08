Le métropolite athénagoras de belgique reçu par le patriarche daniel de roumanie

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le samedi 12 août 2023, le métropolite Athénagoras de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg a été reçu par le patriarche Daniel de Roumanie, en sa résidence à Bucarest. Mgr Athénagoras était accompagné de son frère, l’Archiprêtre Bernard Peckstadt, et de l’archiprêtre Sorin Selaru (prêtre du Patriarcat de Roumanie à Bruxelles). Une longue conversation a eu lieu sur la situation dans laquelle se trouve notre Église aujourd’hui, mais