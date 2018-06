Le métropolite de Borispol et de Brovary Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine : « Le Phanar veut aider à remédier au schisme en Ukraine, il n’est pas question d’autocéphalie ! »

Le Patriarcat de Constantinople veut aider à remédier au schisme ecclésial en Ukraine. Quant à l’octroi de l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine, il n’en est pas question. C’est ce qui a été dit lors de la rencontre de la délégation de l’Église orthodoxe d’Ukraine avec le patriarche œcuménique Bartholomée, qui a eu lieu à Constantinople le 23 juin 2018. « La rencontre a été assez longue, mais ouverte. Chacun a parlé de sa vision de la situation en Ukraine, mais pas seulement de cela, parce que des schismes existent non pas seulement dans l’Église orthodoxe d’Ukraine, mais dans de nombreuses autres Églises orthodoxes locales. Et nous devons chercher des voies qui nous aident à remédier à ce schisme », a déclaré à l’issue des entretiens le chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Borispol et de Brovary Antoine. Comme l’a fait remarquer le hiérarque, il a été dit à plusieurs reprises au cours des discussions qu’il faut poser la question de remédier, au schisme en Ukraine, et non pas le légaliser. Et le patriarche de Constantinople est prêt à aider. « Sa Sainteté le patriarche Bartholomée a dit qu’il ne voulait pas s’immiscer dans cette situation, mais qu’il veut cependant aider, en tant que personne prenant ses responsabilités, en tant que premier parmi les primats égaux du monde orthodoxe, à la résolution de cette question complexe. Et nous voyons qu’une telle ouverture est construite sur le fait que nous rechercherons ces remèdes sur la base des règles canoniques », a déclaré le métropolite Antoine. Celui-ci a ajouté qu’on n’approuvait pas à Constantinople les propos selon lesquels la question de l’octroi de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe en Ukraine aurait été soi-disant décidée. « Il a même été dit que celui qui dit le Tomos est déjà rédigé, travaille contre l’Église de Constantinople » a souligné le métropolite Antoine. « Nul ne sait comment cette question sera résolue, parce qu’elle est très complexe. Mais nous devons tout faire afin que nos frères, nos compatriotes, qui pour diverses raisons se trouvent dans le schisme, reviennent dans le sein de l’Église orthodoxe », a conclu le métropolite.

