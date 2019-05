Le communiqué suivant a été publié par le « patriarche » Philarète : « Le 22 mai 2019, Sa Sainteté le patriarche Philarète a rencontré, dans sa résidence, les représentants du Patriarcat œcuménique, à savoir le métropolite de France Emmanuel et le sous-secrétaire du Saint-Synode le diacre Grégoire (Frangakis). Le patriarche Philarète a salué chaleureusement ses hôtes éminents et a exprimé sa gratitude envers l’Église-mère du Patriarcat œcuménique et, personnellement, à Sa Toute-Sainteté le patriarche Bartholomée, pour l’octroi du tomos d’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine et son constant soutien. « Je vous demande de transmettre mes remerciements à Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée pour ce que celui-ci a fait pour l’Ukraine et l’Église d’Ukraine, lorsqu’il nous a octroyé le tomos d’autocéphalie. Je respecte le patriarche Bartholomée, je prie pour lui lors de chaque liturgie et je prierai pour lui encore jusqu’à la fin de ma vie » a dit le patriarche. Sa Sainteté le patriarche [Philarète] a mentionné, qu’en ces temps difficiles pour l’Ukraine, lorsque continue l’agression ouverte de la Russie contre l’État, l’Église fera tout ce qui est possible pour défendre l’indépendance de l’Ukraine et l’unité de l’Église en tant que fondement spirituel de l’État. « Nous défendrons toujours les intérêts de l’Église orthodoxe d’Ukraine et ferons tout ce qui est possible afin que l’Église d’Ukraine soit une et serve toujours les intérêts du peuple ukrainien et de l’État ukrainien » a déclaré le patriarche. Le métropolite Emmanuel a transmis les salutations de Sa Sainteté le patriarche Bartholomée et a exprimé sa joie pour sa rencontre et la venue de la délégation auprès de l’Église orthodoxe ukrainienne, afin de la soutenir et lui exprimer son amour et son unité fraternelle. Les participants à la rencontre ont abordé des questions générales de vie ecclésiastique, ont discuté le processus de reconnaissance de l’autocéphalie de l’Église d’Ukraine par les autres Églises orthodoxes locales et de nombreuses autres questions d’intérêt commun. La discussion, qui a duré près de trois heures s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et amicale. À la fin de la rencontre, les parties ont échangé des cadeaux.

Source (dont photographie) : Cerkva