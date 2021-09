Le métropolite de Kampala Jonas est décédé le dimanche 5 septembre 2021. Le hiérarque a succombé à un arrêt cardiaque dans un hôpital d’Athènes après avoir lutté plusieurs mois contre le cancer. Le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II, a célébré un office de requiem pour le défunt. Jonas Luanga est né à Ddegeya, en Ouganda, le 18 juillet 1945. Il étudia à Bulemezi et Kyadondo, en Ouganda (1952-1964), puis à l’école ecclésiastique de Crète (1964-1968), et enfin dans les facultés de philosophie et de théologie d’Athènes (1968-1978), où il reçut ses diplômes. Il fut ordonné diacre en 1981, puis prêtre en 1982, enseignant alors au séminaire de Nairobi de 1981 à 1992. Le 27 juillet 1992, il fut ordonné évêque de Bukoba. Le 12 mai 1997, il fut élu métropolite de Kampala et de tout l’Ouganda. Pendant 29 ans, il servit, en tant que hiérarque du Trône d’Alexandrie, la mission africaine, poursuivant l’œuvre des premiers missionnaires en Ouganda et fondant, entre autres, des églises, des écoles, des hôpitaux et des monastères.

