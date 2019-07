Environ 500 personnes se sont rassemblées dans une église en feuillages pour cet événement important, car ils attendent d’avoir un prêtre depuis 2013. Cela se produit dans de nombreuses paroisses, car il y a beaucoup de difficultés pratiques à ce que viennent des prêtres dans des régions éloignées pour confesser et donner la sainte communion aux fidèles. La liturgie a eu lieu dans un silence absolu, dans une atmosphère d’ordre et de piété. Le métropolite a promis aux paroissiens d’envoyer, tous les deux mois et pour les grandes fêtes, un prêtre pour célébrer la liturgie, confesser et baptiser les catéchumènes. Le hiérarque a également appelé tous les fidèles à unir leurs prières afin que Dieu envoie quelque homme pieux pour leur bâtir une église. À l’issue de la liturgie, un office de requiem a été célébré pour ceux qui, ces dernières années, n’ont pas eu d’office de funérailles, en l’absence d’un prêtre pour les célébrer. Enfin, le métropolite a évoqué la figure du patriarche d’Alexandrie Théodore II, le père spirituel de tous les orthodoxes africains, qui se préoccupe et se donne beaucoup de peine pour tous les frères africains, et il a transmis à tous les salutations du patriarche.

