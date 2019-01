Le métropolite de Kiev Onuphre, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, a béni les eaux du Dniepr. De nombreux fidèles s’étaient rendus sur le lieu de la cérémonie, près de l’église de la Protection de la Mère de Dieu. Le métropolite a procédé à la grande bénédiction des eaux sur les rives du fleuve, après avoir célébré la divine Liturgie en l’église de la Laure des Grottes de Kiev. Le primat était assisté du métropolite de Borispol et Brovary Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine, de l’archevêque de Boïarsk Théodose, de l’évêque de Belgorod Sylvestre, de l’évêque de Pereyaslav-Khmelnitsky Denis et du clergé du diocèse de Kiev. À cette occasion, le métropolite Onuphre a prononcé l’homélie suivante : « Que cette grâce que Dieu a apportée sur terre par Sa Nativité, qu’Il a offerte par Son Baptême, emplisse nos cœurs, nos esprits, nos familles, notre État ukrainien. Afin que nous soyons en paix, en premier lieu avec Dieu, et ensuite, les uns avec les autres. Afin que nous vivions dans la patience et l’amour les uns envers les autres, que repose sur nous la bénédiction de Dieu, et que la joie soit dans nos âmes et nos cœurs, ainsi que dans notre pays. Prenez de la sainte eau dans vos maisons, aspergez vos appartements. Buvez cette sainte eau, car en elle est une grande force divine qui aide l’homme à surmonter non seulement les défauts et les faiblesses personnelles, mais aussi le pouvoir de l’ennemi. Que le Seigneur, qui est venu sur le fleuve du Jourdain afin d’y sanctifier les eaux, et par celle-ci toute la nature des eaux, nous accorde Sa Grâce » a conclu le primat.

Source