Le métropolite de Kykkos Nicéphore (Église de Chypre): « La décision du patriarche œcuménique au sujet de l’Ukraine est non-canonique »

À l’occasion du début des travaux du 2ème Symposium monastique intitulé « Le monachisme et le monde contemporain » qui se déroule au métochion du monastère de Kykkos à Chypre, le métropolite de Kykkos et Tillira Nicéphore a abordé notamment la question ukrainienne : « Cependant, chers membres du colloque, en tant que membre de l’Église orthodoxe du Christ, je ressens la plus profonde nécessité, avant de quitter cette tribune, d’exprimer mon anxiété et mes craintes au sujet de la douloureuse crise que traverse aujourd’hui notre orthodoxie, en raison de la décision non-canonique de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée de reconnaître l’Église schismatique de Kiev et de lui accorder la soi-disant « autocéphalie » en Ukraine, hors de la tradition canonique unanime et la pratique ecclésiastique de tous les temps. Cette tragédie de la division, chers frères en Christ, menace de déchirer le corps de l’Église une, sainte, catholique et apostolique du Christ. Nous vivons aujourd’hui des événements qui nous rappellent la veille du grand schisme de 1054 qui a partagé le christianisme universel en catholiques occidentaux et orthodoxes orientaux, avec toutes les conséquences ultérieures qui s’en sont suivies. Voici que le schisme maudit, qui menace l’orthodoxie universelle après l’engagement commun des primats d’Alexandrie et d’Athènes aux côtés du patriarche œcuménique de Constantinople, a surgi et se trouve non pas devant les portes, mais à l’intérieur de l’Église orthodoxe. Pour cette raison, il n’est permis à personne et particulièrement à nous les moines orthodoxes, qui nous trouvons à l’avant-garde de notre Église, de rester inertes et immobiles devant l’impasse dramatique actuelle que vit notre orthodoxie. Nous devons tous transformer notre anxiété passive en responsabilité active. Nous devons, en premier lieu, nous les moines de l’Église orthodoxe, avec la détonation anxieuse de notre prière nocturne, attirer la miséricorde de Dieu et l’illumination du Saint-Esprit, afin que les dirigeants de l’orthodoxie, les primats des Églises locales, avec un amour sacrificiel et un esprit humble, écoutent la voix du Seigneur, lors de Sa prière angoissée : « Que tous soient un » (Jn 17,21) et dépassent les égoïsmes inacceptables, les obsessions et les manies du pouvoir pour commencer un dialogue panorthodoxe fraternel afin de surmonter la crise présente qui menace l’unité de l’orthodoxie. Les primats de nos Églises ont le devoir, dans un humble dialogue sincère d’amour, et sans l’influence des puissances politiques extérieures et l’implication d’intérêts géostratégiques et géopolitiques, d’offrir le témoignage odoriférant de l’unité, car nous ne devons pas oublier que le péché du schisme ne peut être ni guéri ni pardonné. Ce n’est que dans la mesure où fonctionne à nouveau le principe fondamental de la conciliarité, sur lequel s’est toujours appuyée notre Église orthodoxe, que peut-être donnée une issue à l’impasse actuelle qui menace l’unité de notre orthodoxie. Je prie le Seigneur qui est toute-miséricorde et toute bonté, qu’avec « la tentation Il prépare aussi le moyen d’en sortir » (I Cor. X, 13) ».

Source (de la photographie ici) : Romfea