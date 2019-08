Le métropolite Épiphane, primat de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne, recevra le « prix Athénagoras 2019 des droits de l’homme »

L’archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat œcuménique) avec le Dr. Anthony J. Limberakis, archonte et commandeur national de l’ordre de Saint André, remettra le prix Athénagoras des droits de l’homme au métropolite Épiphane, primat de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne, à l’hôtel Hilton Midtown de New York le 19 octobre. L’archevêque Elpidophore a salué le choix : « Sa Béatitude le métropolite Épiphane a été un ardent défenseur de la liberté religieuse du Patriarcat œcuménique, alors même que les prérogatives de celui-ci étaient contestées, voire même rejetées catégoriquement par certains, et alors que le Patriarcat se trouvait sous une énorme pression. En Ukraine, il a déjà manifesté une sagesse digne de Salomon, laquelle était nécessaire pour réunifier l’Église, la faire revenir dans l’unité eucharistique et l’établir en tant que membre intégral du groupe d’Églises orthodoxes autocéphales du monde entier ». Le prix Athénagoras des droits de l’homme a été établi en 1985 par le Conseil national de l’Ordre de l’apôtre saint André, des archontes du Patriarcat œcuménique en Amérique. Le prix a reçu son nom du patriarche Athénagoras Ier de Constantinople. La récompense est remise chaque année lors du banquet annuel de l’Ordre à une personne ou une organisation qui, par son action, son but, son dévouement s’est constamment illustrée par un souci des droits fondamentaux et de la liberté religieuse de tous les hommes ». Il y a parmi les précédents récipiendaires Mgr Dimitri, ancien archevêque d’Amérique du Patriarcat œcuménique ; Mgr Iakovos, ancien archevêque d’Amérique du Nord et du Sud du Patriarcat œcuménique ; l’ancien président Jimmy Carter ; l’ancien président George Bush et la première dame Barbara Bush ; l’ancien vice-président Joseph Biden ; le gouverneur de New York Andrew Cuomo ; le prix Nobel et ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev ; le lauréat du prix Nobel Élie Wiesel, et Mère Teresa de Calcutta.

Source (dont photographie, le métropolite Épiphane derrière le patriarche Bartholomée)