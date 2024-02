Le métropolite Eugène de Tallin et de toute l’Estonie fait ses adieux à son troupeau

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le 5 février 2024, le Département de police et des gardes-frontières de la République d’Estonie a officiellement notifié au métropolite Eugène de Tallinn et de toute l’Estonie (Patriarcat de Moscou) qu’il se voyait refuser la prolongation de son permis de séjour temporaire. Les représentants du Département ont remis un avis et une décision de refus de prolongation de permis de séjour au métropolite Eugène, dans les locaux de l’administration ecclésiastique