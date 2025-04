Le 13 avril, jour de la fête de l’Entrée du Seigneur à Jérusalem, au moment où la divine liturgie était célébrée dans les églises orthodoxes, les forces russes ont lancé une nouvelle frappe de missiles sur la ville de Soumy. Suite à ce bombardement ennemi, plus de 30 personnes ont été tuées et environ 100 autres blessées. Parmi les morts et les blessés se trouvent des enfants.Le métropolite de Soumy

