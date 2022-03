Le métropolite Innocent de Vilnius et de Lituanie : “Nous condamnons fermement la guerre de la Russie contre l’Ukraine et prions Dieu pour sa fin rapide”

Le métropolite Innocent de Vilnius et de Lituanie (qui fut à la tête du diocèse de Chersonèse en Europe occidentale), du Patriarcat de Moscou, a “fermement” condamné “la guerre de la Russie en Ukraine”. Il précise dans une déclaration : “Le peuple orthodoxe de Lituanie a accepté la tragédie du peuple ukrainien avec douleur. Dès le début des hostilités dans toutes les paroisses orthodoxes, la prière s’est intensifiée pour une fin rapide de la guerre, pour le rétablissement de la paix en terre ukrainienne. La position de l’Église orthodoxe en Lituanie est inchangée – nous condamnons fermement la guerre de la Russie contre l’Ukraine et prions Dieu pour sa fin rapide.” Il ajoute notamment : “Comme vous l’avez probablement remarqué, le patriarche Cyrille et moi avons des opinions politiques et des perceptions différentes des événements actuels. Ses déclarations politiques sur la guerre en Ukraine expriment son opinion personnelle. Nous, en Lituanie, ne sommes pas d’accord avec cela.”

Traduction française et totalité de la déclaration : Parlons d’orthodoxie. Source. Photographie : Orthodoxy.lt