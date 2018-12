Un entretien avec le métropolite Kallistos (Ware) a été posté hier sur le site « Slovo Bogoslova » (Parole de théologien), un programme de l’Institut de Théologie et de Philosophie basé à Saint-Petersburg, en Russie, où le célèbre hiérarque fait par de ses réflexions sur la crise actuelle en Ukraine, parmi d’autres sujets. L’entrevue est présentée sous forme de vidéo et de texte. La vidéo est doublée en russe, mais les réponses en anglais de Mgr Kallistos peuvent être facilement entendues.

Après avoir présenté l’Eucharistie comme le principe fondamental de l’unité de l’Église orthodoxe par rapport aux Églises catholique et protestantes, le sujet de l’Ukraine est ensuite abordé. Interrogé sur ce qu’il pense de la situation en Ukraine, le métropolite Kallistos note d’abord que c’est « extrêmement grave », qu’il en est très affligé et qu’il a du mal à imaginer le dénouement qui va en résulter. Il exprime ensuite son désaccord avec le Patriarcat de Constantinople, dont il est membre : « Bien que je sois métropolite du Patriarcat œcuménique, je ne suis pas du tout du tout satisfait par la décision prise par le patriarche Bartholomée. Avec tout le respect que je dois à mon patriarche, je dois dire que je suis d’accord avec la position exprimée par le Patriarcat de Moscou sur le fait que l’Ukraine fait partie de l’Église russe. En effet, la métropole de Kiev a été transférée de l’omophore du Patriarcat œcuménique à celle du Patriarcat de Moscou par une décision de 1686. Ainsi, depuis 330 ans, l’Ukraine fait partie de l’Église russe ». Et, comme beaucoup d’autres hiérarchies, primats et synodes, le métropolite Kallistos s’oppose ensuite au caractère unilatéral de telles actions, en particulier la révocation des documents de 1686, et ajoute : « C’est un fait historique que l’Ukraine a appartenu à l’Eglise russe ». Il fait aussi remarquer que donner l’autocéphalie à Philarète (Denisenko) et Macaire (Maletich), les dirigeants du « Patriarcat de Kiev » et de « l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne » respectivement, qui se sont rassemblés et que Mgr Kallistos nomme « évêques schismatiques », est une erreur. Et encore une fois, en résonance avec tant d’autres voix du monde orthodoxe, le métropolite Kallistos suggère de convoquer une réunion pan-orthodoxe des primats – pas seulement de Constantinople et de Moscou, précise-il, et peut-être même une prolongation du Concile de 2016 en Crète. Selon lui, la bonne marche à suivre est d’organiser une réunion pan-orthodoxe. Cependant, le métropolite Kallistos dit ne pas pouvoir non plus être d’accord avec la réponse de l’Église russe aux agissements de Constantinople : « En même temps, je suis préoccupé par les mesures prises par le patriarche de Moscou, le patriarche Cyrille et l’Église de Russie. Je suis consterné qu’ils aient rompu la communion avec Constantinople. Je crois que cette discussion sur la situation en Ukraine doit être considérée dans un esprit d’amour fraternel, sans aucune rupture de communion. Je ne peux donc pas être entièrement d’accord avec l’une ou l’autre partie. Et je prie pour qu’il y ait une réconciliation ». En cela, Mgr Kallistos est en accord avec Sa Béatitude Anastase, archevêque de l’Église d’Albanie, qui a également exprimé ses profondes inquiétudes face aux actions de Constantinople mais aussi son mécontentement devant la réponse de l’Église russe. Il note également qu’il n’a aucune information sur les raisons pour lesquelles le patriarche Bartholomée a décidé d’intervenir en Ukraine, bien qu’il signale que la décision de l’Église russe de ne pas participer au Concile de Crète a dû être une grande déception pour le patriarche Bartholomée. Le métropolite Kallistos évoque enfin ses liens avec l’Église russe et sa vision sur les relations entre l’Église et l’État dans le passé et aujourd’hui, et parle également de sa vie personnelle.

Source