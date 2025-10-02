Le métropolite Onuphre a félicité les défenseurs de l’Ukraine et a appelé à l’unité de la société

Le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne (EOU), Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, s’est adressé avec un message de félicitations aux militaires à l’occasion de la Journée des défenseurs et défenseuses d’Ukraine. Dans son message, il a remercié les soldats pour leur service. Il a également souligné la contribution des fidèles de l’EOU à la défense du pays et a appelé à la consolidation de la société ukrainienne. À cette occasion, il a noté l’inadmissibilité de l’hostilité interne et de la discrimination.

Dans son message, le métropolite Onuphre a qualifié le service des militaires de « lourd et responsable », notant qu’ils veillent sur l’intégrité territoriale de la Patrie et défendent la vie de chaque Ukrainien. Il a souligné que pendant la période d’épreuves militaires, l’Église orthodoxe ukrainienne reste avec son peuple. « Le clergé et les fidèles de notre Église, étant une partie intégrante du peuple d’Ukraine, malgré la propagande négative et l’hostilité manifeste… continuent de travailler pour le développement et l’affirmation de l’État ukrainien, portant le service dans les Forces armées d’Ukraine, accomplissant une activité de bénévolat », est-il indiqué dans le message. Vous pouvez lire la traduction intégrale du message ci-après :

« Message de Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre pour la Journée des défenseurs et défenseuses d’Ukraine

Chers défenseurs et défenseuses ! Valeureuse armée ukrainienne ! Chers frères et sœurs !

En ce jour de fête, je vous salue tous, vous qui jour après jour et à chaque instant accomplissez votre exploit de protection et de défense de notre Ukraine natale et bénie et de tout le peuple ukrainien — en cette Journée des défenseurs et défenseuses !

Le service des militaires est lourd et responsable, et nous l’apprécions et le respectons, car nos vaillants défenseurs et défenseuses sont des personnes qui veillent tant sur l’intégrité territoriale de notre Patrie que sur la protection de chaque Ukrainien, en qui le Seigneur Tout-Puissant a insufflé la vie (cf. Job 33,4).

Aujourd’hui, en période d’épreuves militaires, l’Église orthodoxe ukrainienne est avec son troupeau et tout le peuple d’Ukraine. Le clergé et les fidèles de notre Église, étant partie intégrante du peuple d’Ukraine, malgré la propagande négative et l’hostilité ouverte qui est artificiellement répandue contre nous, continuent de travailler pour le développement et l’affirmation de l’État ukrainien, portant le service dans les Forces armées d’Ukraine, accomplissant une activité de bénévolat, apportant leur contribution dans les domaines médical, de sauvetage, socio-humanitaire et autres sphères de la vie de notre peuple.

« Toute parole peut être contestée par une parole ; mais la vie, par quoi la contester ? », dit saint Grégoire le Théologien. C’est pourquoi, chers fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne, mon message maintenant à vous : que notre vie, nos actions, nos prières et notre contribution à la défense de la Patrie, les labeurs, le service, la sueur, le sang des fidèles de notre Église, qui se donnent sacrificiellement à la cause commune de la défense de notre Patrie, parlent de nous.

Nous attirons également une fois de plus une attention particulière sur l’importance exceptionnelle de la consolidation de la société ukrainienne, car c’est seulement dans l’unité inébranlable que le peuple ukrainien est capable de travailler pour l’avenir d’une paix juste, dont nous prions constamment le Seigneur miséricordieux de l’avènement, Lui qui achève toutes les affaires et entreprises humaines (cf. Is 26,12). Toute rhétorique hostile ou discrimination des citoyens ukrainiens, en particulier des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne, ne sert nullement l’unification, mais la division délibérée, dont le bénéfice ne peut être que pour les ennemis.

En félicitant aujourd’hui nos militaires, n’oublions pas non plus dans nos prières ces défenseurs et défenseuses qui ont donné leur propre vie pour la vie de leurs compatriotes. Prions le Père céleste pour qu’Il les accueille dans le sein d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, dans le lieu où il n’y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissements, mais la vie éternelle.

Chers défenseurs et défenseuses de l’État ukrainien ! Nous vous adressons les paroles de notre sincère gratitude pour votre service, pour la force et l’endurance que vous manifestez à chaque instant, en défendant l’intégrité de notre Patrie et de ses habitants contre l’agression russe. Que Dieu vous accorde une santé solide et vous garde entiers et indemnes ! Nous croyons que grâce à votre courage et à vos efforts, notre pays verra des temps de paix et de prospérité.

Que la bénédiction de Dieu soit avec vous tous et avec notre Ukraine !

ONUPHRE métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, primat de l’Église orthodoxe ukrainienne »

