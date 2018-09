Le patriarche de Constantinople Bartholomée Ier n’a pas le droit d'interférer dans les affaires de l'Église à Kiev, selon le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre. « Le patriarche de Constantinople a envoyé en Ukraine deux exarques. C’est une action anti-canonique de l'Église de Constantinople », a déclaré le métropolite Onuphre dans une interview donnée à la chaîne de télévision ukrainienne « Inter ». Selon le chef de l'Église orthodoxe d’Ukraine (Patriarcat de Moscou), Constantinople « n'a ni droit moral et canonique d'interférer dans les affaires de l’Ukraine ». « Veulent-ils nous commander et nous apprendre comment vivre ? », a demandé le métropolite, soulignant que l'Église « ne peut pas vivre selon les normes de la vie séculière ». L’octroi du tomos d’autocéphalie par Constantinople limiterait la liberté même de l'Église orthodoxe ukrainienne, estime-t-il. « Nous avons notre propre synode, notre propre assemblée des évêques, nous avons notre propre tribunal ecclésiastique, nous avons tout… Le tomos limite notre liberté que nous avons déjà. Il ne nous faut pas cela. Si quelqu’un en a besoin, laissez-le le faire - nous n'en avons pas besoin, nous avons tous les attributs d'une vie libre pour un service spirituel aux hommes », a déclaré le métropolite Onuphre. Selon lui, l'Église ukrainienne est aujourd'hui « entraînée dans le format d'un parti politique », pour laquelle l'exemple « ne serait pas le Christ, mais quelques politiciens ». Le métropolite Onuphre lui-même a choisi cette ligne de comportement il y a longtemps. «J'ai eu cette possibilité dans ma jeunesse, mais je l’ai refusée. Ayant revêtu des habits religieux, je dois me soucier des choses spirituelles. Et les hommes qui portent des soutanes et qui en même temps participent activement à la politique et à la réalisation d'un plan géopolitique, tout simplement ne sont pas honnêtes (...) Ces homme auront beaucoup de mal à répondre devant Dieu », a déclaré le métropolite. Vous pouvez voir l'intégralité de l'interview ci-dessous.

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir