Le métropolite Onuphre présente ses condoléances aux familles des victimes et des blessés suite à l’attaque massive de missiles sur l’Ukraine, survenue le 29 décembre 2023

Le Département de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne a publié les condoléances de Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine aux familles des tués et des blessés par l’attaque massive de missiles sur l’Ukraine le 29 décembre 2023. « Le cœur de notre pays est rempli d’une profonde tristesse pour les pertes tragiques que nos villes – Kiev, Kharkiv, Odessa, Lviv, Dnipro et Zaporijia-