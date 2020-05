Le métropolite Paul a fait le point de l’épidémie du coronavirus à la Laure de Kiev

Le supérieur de la Laure des Grottes de Kiev a annoncé qu’au jour du 2 mai 2020, il ne restait que deux moines à l’hôpital, tandis que tous les autres frères se trouvaient au monastère. Le 2 mai 2020, veille du dimanche des saints Femmes myrrophores, le supérieur de la Laure des Grottes de Kiev, le métropolite de Vychgorod et Tchernobyl Paul a enregistré une vidéo, dans laquelle il a a adressé ses vœux à toutes les femmes à l’occasion de la prochaine fête des Myrrophores, et a abordé la situation réelle concernant l’épidémie du coronavirus à la Laure. « Il y a beaucoup d’informations divergentes dans les medias au sujet de la Laure des Grottes de Kiev et des autres monastères… Dans ce saint monastère vivent plus 200 personnes, qui constituent la communauté monastique. 68 sont tombés malades. Chez 19 d’entre eux, le diagnostic n’a pas été confirmé ; 28 personnes ont été testés positifs ; 25 ont été hospitalisés. À ce jour, 2 se trouvent encore à l’hôpital, les autres en isolement. Mais, parmi les 25 hospitalisés, il y avait aussi ceux qui n’étaient pas atteints par le coronavirus, mais ont été victimes d’un malaise cardiaque ou avaient une maladie habituelle. Aussi, je rappelle encore une fois que le Seigneur est miséricordieux envers nous, et nous sommes pratiquement tous chez nous ». Le hiérarque a souligné que « aujourd’hui, par la grâce de Dieu, tout est effectué [à la Laure] selon les prescriptions des médecins, auxquels nous sommes très reconnaissants pour leur travail, non seulement parce qu’ils sauvent les moines, mais s’efforcent aussi d’aller à la rencontre de chaque personne. Je me suis trouvé moi-même à l’hôpital et j’ai vu leur travail difficile, que souvent nous n’estimons pas à sa juste valeur ». « Et nous, chers frères et sœurs, devons nous unir, afin de rendre grâce à Dieu et aider les médecins qui servent d’une façon dévouée et donnent leur vie pour nous (…). Les malheurs réunissent les gens. Nous devons nous unir, si nous aimons notre pays, si nous aimons notre peuple, si nous estimons notre vie. Nous devons changer notre vie, offrir de dignes fruits de repentir, nous devons prier les uns pour les autres, quelle que soit votre foi. Nous devons, je vous y appelle tous encore une fois, nous revêtir du Christ ressuscité et voir dans un homme, non pas un ennemi, mais un frère et un ami. Que le Seigneur nous aide tous », a conclu le métropolite Paul, qui a remercié pour les prières et a imploré sur tous la bénédiction de Dieu.

