Le métropolite Paul se trouve dans le service de cardiologie de l’un des hôpitaux de Kiev

Le supérieur de la Laure des Grottes de Kiev, le métropolite Paul de Vyshgorod et Tchernobyl, a été hospitalisé d’urgence et opéré dans l’un des hôpitaux de la capitale. C’est ce qu’a rapporté le 14 août 2023 l’archiprêtre Nicétas Chekman, l’avocat du métropolite. « Le métropolite Paul a été hospitalisé d’urgence dans le service de cardiologie de l’un des hôpitaux de la ville de Kiev et a subi une intervention chirurgicale ».