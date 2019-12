Comme cela a été annoncé ici, le hiéromoine Jérôme de Simonos Petras, qui fut higoumène du monastère de 1920 à 1931 et décéda le 7 janvier 1957, a été récemment canonisé par le Patriarcat œcuménique. Pour commémorer l’événement, une cérémonie a eu lieu au monastère, avec la participation de toute la communauté monastique et en présence d’autres moines athonites et au cours de laquelle le crâne, ainsi que d’autres reliques du saint, avec son icône ont été transférées depuis la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, où elles avaient été placées par l’higoumène Aimilianos d’éternelle mémoire, jusqu’au catholicon du monastère. Au centre de l’église, le saint crâne a été présenté à la vénération de la communauté par l’higoumène, l’archimandrite Élisée, tandis que les autres reliques du saint et son bâton d’higoumène étaient placées symboliquement sur le trône de l’higoumène. Cet acte de la communauté actuelle marquait la demande de pardon et le rétablissement de l’injustice qui avait été commise à l’égard du saint par des membres de sa communauté, à l’époque. Une doxologie s’en est suivie avec les vêpres solennelles, au cours desquels a été chanté l’office rédigé par l’hymnographe du monastère, le hiéromoine Athanase. Le lendemain ont été chantées les matines, suivies de la liturgie présidée par l’archimandrite Élisée qui, à cette occasion, portait les ornements liturgiques du saint, en tant que bénédiction. La communauté a envoyé une lettre au patriarche Bartholomée, afin d’exprimer sa gratitude pour la canonisation du saint par le Patriarcat œcuménique. Des offices en l’honneur du saint ont eu également lieu au métochion du monastère dans la banlieue d’Athènes, où il passa vingt-six ans et décéda.

Source (dont icône) : Romfea